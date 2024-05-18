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تشامبرلين هزم وهاب في الجولة الأولى

فوز سفر وتشامبرلين ونيكا في حدث "حلبة النار"

العربية.نت
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حسم السويدي روبن سفر نزال الوزن المتوسط بقرار الإجماع أمام الأوكراني سيرغي كوفاليف يوم السبت ضمن نزالات Undercard افي حدث "حلبة النار" في "كينغدوم أرينا" بالرياض، كما اجتاز النيوزيلاندي نيكا خصمه الألماني مايكل سيتز ليجرعه الهزيمة الأولى.

واستطاع سفر حسم نزاله بكوفاليف بعد انقضاء 10 جولات وبالإجماع من جميع الحكام.

وأنهى البريطاني مارك تشامبرلين نزاله مع النيجيري جوشوا أولواسون وهاب في الجولة الأولى بضربة قاضية وفي وقت لم يتخطَّ دقيقتين و52 ثانية، ليحصل البريطاني على اللقب الفضي لـ WBC.

وحقق السويدي نيكا فوزه الأكبر بمسيرته الاحترافية بتفوقه على خصمه الألماني مايكل سيتز الذي لم يهزم سابقا، ليعلن فوزه في الجولة الرابعة بـ TKO أي ضربة قاضية فنية.

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