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السائق الهولندي حقق مركز أول المنطلقين 8 مرات متتالية

فيرستابن يهزم ثنائي مكلارين ويعادل رقم الأسطورة سينا

بولونيا - د ب أ
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حصل السائق الهولندي مارك فيرستابن بطل العالم في سباقات السيارات فورمولا 1 بالأعوام الثلاثة الماضية على مركز الانطلاق بالتجربة الرسمية لسباق جائزة إيمليا رومانيا الكبرى، ليعادل الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي الراحل أيرتون سينا.

وحسم فيرستابن سائق فريق ريد بول سباق التجربة الرسمية بزمن قدره دقيقة واحدة و14.647 ثانية على حلبة إنزو دينو فيراري التي يبلغ طولها 4.909 كيلومتر متفوقا على ثنائي فريق مكلارين، أوسكار بياستري ولاندو نوريس.

وفاز فيرستابن بمركز الانطلاق في السباقات السبعة منذ بداية الموسم الجاري إضافة إلى السباق الأخير في العام الماضي 2023 ليحقق ثمانية انتصارات متتالية متساويا مع إنجاز الأسطورة الراحل سينا الذي حققه في 1988 و1989 قبل وفاته في حادث تصادم على حلبة إيمولا في 1994.

وعلق السائق الهولندي "إنها بداية رائعة للموسم وإنجاز مميز في ذكرى رائعة، لقد مر 30 عاما على وفاة (سينا)، وهو ما يضاعف سعادتي بالفوز، فإنها ذكرى جميلة لسائق رائع في عالم فورمولا 1".

ويتصدر فيرستابن موسم سباقات فورمولا 1 هذا العام بفارق 33 نقطة عن زميله في الفريق سيرجيو بيريز، بينما يتخلف عنه لوكلير بفارق خمس نقاط إضافية.

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