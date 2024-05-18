لو ولابين يفتتحان انتصارات حدث "حلبة النار"

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واصل إسحاق لو سلسلة الانتصارات يوم السبت بعد فوزه على الأفغاني حسيب الله أحمدي كما هزم الأوكراني دانيال لابين البرتغالي بالضربة القاضية ضمن النزالات التي تسبق الحدث الرئيسي "حلبة النار" في كينغدوم أرينا" بالرياض.

وتغلب لو على أحمدي بالنقاط في أولى نزالات Undercard التي تسبق الحدث الرئيسي بين البريطاني فيوري والأوكراني أوسيك.

ويعد فوز لو هو الرابع تواليا منذ الخسارة على لقب العالم أمام نك بول.

وأسقط لو أحمدي في الجولة الثامنة في طريقه للفوز بالإجماع حيث سجل الحكم مارك بيتس المباراة 97-92 لصالحه.

واستطاع الأوكراني لابين هزيمة البرتغالي أوكتافيو بوديفيتر في 107 ثوان.

وهذا الفوز هو العاشر للابين دون تلقي أي خسارة بينما هذه الخسارة هي الثانية للبرتغالي مع فوزه في 9.