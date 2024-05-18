ليفركوزن ينهي الدوري بدون هزيمة.. وشتوتغارت يقتنص الوصافة

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أنهى باير ليفركوزن موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بشكل قياسي، عبر الفوز على ضيفه أوغسبورغ 2-1، يوم السبت، في الجولة الأخيرة من "البوندسليغا"، لينهي الموسم دون هزيمة.

وتوج ليفركوزن قبل بضعة أسابيع بلقب "البوندسليغا" للمرة الأولى في تاريخه قبل أن ينجح في تحقيق هدفه المتمثل في إنهاء الموسم دون هزيمة.

على الجانب الآخر هبط فريق كولن لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته على ملعب هايدنهايم 1-4

واقتنص شتوتغارت وصافة "البوندسليغا" بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-صفر تزامنا مع خسارة بايرن ميونخ البطل القياسي للمسابقة، على ملعب مضيفه هوفنهايم 2-4.