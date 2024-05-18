ليفركوزن ينهي الدوري بدون هزيمة.. وشتوتغارت يقتنص الوصافة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أنهى باير ليفركوزن موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بشكل قياسي، عبر الفوز على ضيفه أوغسبورغ 2-1، يوم السبت، في الجولة الأخيرة من "البوندسليغا"، لينهي الموسم دون هزيمة.
وتوج ليفركوزن قبل بضعة أسابيع بلقب "البوندسليغا" للمرة الأولى في تاريخه قبل أن ينجح في تحقيق هدفه المتمثل في إنهاء الموسم دون هزيمة.
على الجانب الآخر هبط فريق كولن لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته على ملعب هايدنهايم 1-4
واقتنص شتوتغارت وصافة "البوندسليغا" بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-صفر تزامنا مع خسارة بايرن ميونخ البطل القياسي للمسابقة، على ملعب مضيفه هوفنهايم 2-4.
-
دي زيربي يرحل عن برايتون بعد نهاية الموسم
أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، أن مدربه الإيطالي روبرتو دي ...
رياضة
-
إنريكي: الدوري الفرنسي أصعب مما توقعت
قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إن المنافسة في ...
رياضة
-
مبابي ينتظر موافقة باريس.. ويكشف قراره لـ "ثنائي" ريال مدريد
كشفت شبكة "ريليفو" أن كيليان مبابي على تواصل مع لاعبي ريال مدريد وأبلغهم بقرار ...
رياضة