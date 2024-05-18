مبابي ينتظر موافقة باريس.. ويكشف قراره لـ "ثنائي" ريال مدريد

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كشفت شبكة "ريليفو" أن كيليان مبابي على تواصل مع لاعبي ريال مدريد وأبلغهم بقرار انتقاله إلى نادي العاصمة الإسبانية، بعدما أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في الأيام الماضية، وأنه ينتظر موافقة النادي الفرنسي من أجل السماح بتقديمه رسميا بقميص الفريق الأبيض مطلع يونيو المقبل، وذلك قبل كأس أوروبا 2024.

وقالت الشبكة في التقرير الذي نشرته: لم يبق للمهاجم البالغ من العمر "25 عاما" سوى الخطوة الأخيرة ليعلن ريال مدريد عن انضمامه، والخطة أن البيان الرسمي سيصدر في الأسبوع التالي لنهائي دوري أبطال أوروبا، إذ ينصب تركيز النادي الأبيض على المباراة النهائية ضد بوروسيا دورتموند التي تقام على ملعب "ويمبلي" بلندن في الأول من يونيو.

وزاد التقرير: فيما يتعلق بالتقديم، لم يتم تحديد موعد حتى الآن، لكن لا يستبعد أن يكون قبل كأس أوروبا، سيعتمد هذا على باريس سان جيرمان، لأن عقد مبابي يمتد حتى 30 يونيو، ويحتاج إلى أخذ الموافقة والإذن، وفي باريس يريدون طي الصفحة، حيث سئم النادي الفرنسي من الضجيج الإعلامي والغضب من قرار مبابي، لذا في ريال مدريد لا يستبعد أن يتمكن المهاجم من ارتداء الزي الأبيض بين 3 و7 يونيو، قبل أن ينضم إلى قائمة منتخب فرنسا للمشاركة في كأس أوروبا، وإذا لم يكن تقديمه ممكنا في تلك الفترة، فسيتم تأجيل كل شيء إلى يوليو.



مبابي مع رودريغو النجم الفرنسي بجوار فينيسيوس

وذكرت "ريليفو" أن مبابي أخطر بعض لاعبي ريال مدريد بقرار انضمامه إلى الفريق، حيث أرسل رسائل أبلغهم فيها بأنه سيتواجد معهم في الصيف، واستغل المحادثات ليسأل عن بعض التفاصيل بالنسبة للمدينة والنادي، علما بأن لديه علاقة صداقة مع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو، إذ التقى بهما في مناسبات سابقة والعطلات أيضا.