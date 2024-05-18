"ماسترز" روما.. شفيونتيك تهزم سابالينكا وتتوج باللقب

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أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا لقب دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية 6-2 و6-3 يوم السبت في طريقها لاحراز لقبها الثالث في العاصمة الايطالية بعد عامي 2021 و2022.

واللقب هو الحادي والعشرون لشفيونتيك (22 عاما) في مسيرتها والرابع منذ مطلع العام الحالي بعد دورات الدوحة وانديان ويلز ومدريد، ويأتي قبل 8 أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، والتي ستكون البولندية أبرز المرشحات للتتويج بها لا سيما بأنها احرزت اللقب 3 مرات اعوام 2020 و2022 و2023.

وباتت شفيونتيك أول لاعبة منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2013 تحرز لقب دورتي مدريد وروما في العام ذاته. كما حققت فوزها الثامن على منافستها في 11 مواجهة جمعت بينهما والثالث تواليا.

وقالت شفيونتيك "نهائي آخر، ومعركة رائعة أخرى. بعد نهائي مدريد، كنت أدرك بأن الأمور لن تكون سهلة، فالنتيجة قد تذهب بأي اتجاه في أي لحظة".

أما سابالينكا فقالت "لم ألعب بطريقة جيدة إطلاقا في المجموعة الأولى".

وتابعت "في المجموعة الثانية حاولت ان أكون أكثر قتالية وحاولت الضغط عليها وسنحت لي فرص عدة لكسر إرسالها لكني لم أستغلها وربما كانت الأمور سارت بطريقة مغايرة لو فعلت".

وأضافت "ضد إيغا لا وجود لنقاط سهلة. لم تعطني الفرصة لكي أفرض إيقاعي في المباراة".

وإذا كانت المواجهة الأخيرة بينهما في نهائي مدريد متكافئة ولم تحسم إلا في الرمق الأخير لصالح البولندية بطريقة دراماتيكية 7-5 و4-6 و7-6 (9-7) في مباراة ماراثونية، فإنّ سيناريو نهائي اليوم كان مختلفا، لأن شفيونتيك سيطرت على مجريات المباراة تماما ونجحت في كسر إرسال منافستها في الشوط الثالث من المجموعة الأولى ثم في الشوط السابع لتفوز بها على مدى 36 دقيقة.

انتفضت سابالينكا الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، في المجموعة الثانية وسنحت لها 7 فرص لكسر إرسال البولندية في الشوطين الثاني والرابع من دون أن تنجح في الاستفادة منها قبل أن تقضي شفيونتيك على آمالها بالعودة في المباراة بكسر إرسالها في الشوط السابع وحافظت على تقدمها لتحسم المباراة في صالحها. ولم تخسر البولندية أي مجموعة في دورة روما.