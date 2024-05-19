أوبتايا وكاكاسي يختتمان النزالات السابقة لـ "حلبة النار"

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هزم الأسترالي جاي أوبتايا منافسه اللاتفي مايريس بريديس، كما تفوق الأيرلندي الشمالي أنتوني كاكاسي على منافسه الويلزي جو كوردينا في آخر نزالين سابقين للحدث الرئيسي بين أولكساندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري في "حلبة النار" المقام بالرياض في "كينغدوم أرينا".

وحقق كاكاسي لقب العالم لوزن الريشة السوبر لحزامي الاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة بفوزه على كوردينا.

وفي آخر نزال يسبق نزال أوسيك وفيوري، خاض أوبتايا وبريديس 12 جولة توجت الأول بقرار إجماعي لاستعادة لقبه العالمي في الوزن المتوسط في الاتحاد الدولي للملاكمة.