أوسيك يهزم فيوري ويصبح بطل العالم بلا منازع في "حلبة النار"

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سجل أولكسندر أوسيك قرارا منقسما على تايسون فيوري، ليصبح بلا منازع بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل في نزال مثير في "كينغدوم أرينا" بالرياض في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وبات الأوكراني البالغ من العمر 37 عامًا أول ملاكم يحمل جميع أحزمة الوزن الثقيل الأربعة الرئيسية في نفس الوقت وأول بطل بلا منازع منذ نهاية عهد لينوكس لويس في أبريل 2000.

وبدأ أوسيك جيدا لكن فيوري قطع شوطه في الجولة الرابعة، حيث وجه لخصمه تسديدات قوية للجسم لكن بعد ذلك تحولت المعركة لصالح الأوكراني عندما كان على وشك إسقاط فيوري في الجولة التاسعة قبل أن تنتهي مدة الجولة.

وتمكن فيوري من الصمود حتى قرع الجرس لكنه كافح خلال الجولات الثلاث الأخيرة من القتال.