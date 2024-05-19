مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أوسيك بات أول بطل بلا منازع منذ 25 عانا

أوسيك يهزم فيوري ويصبح بطل العالم بلا منازع في "حلبة النار"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سجل أولكسندر أوسيك قرارا منقسما على تايسون فيوري، ليصبح بلا منازع بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل في نزال مثير في "كينغدوم أرينا" بالرياض في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وبات الأوكراني البالغ من العمر 37 عامًا أول ملاكم يحمل جميع أحزمة الوزن الثقيل الأربعة الرئيسية في نفس الوقت وأول بطل بلا منازع منذ نهاية عهد لينوكس لويس في أبريل 2000.

وبدأ أوسيك جيدا لكن فيوري قطع شوطه في الجولة الرابعة، حيث وجه لخصمه تسديدات قوية للجسم لكن بعد ذلك تحولت المعركة لصالح الأوكراني عندما كان على وشك إسقاط فيوري في الجولة التاسعة قبل أن تنتهي مدة الجولة.

وتمكن فيوري من الصمود حتى قرع الجرس لكنه كافح خلال الجولات الثلاث الأخيرة من القتال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعرف على خطط الأحزاب لجذب الأصوات بانتخابات البرلمان الأوروبي تعرف على خطط الأحزاب لجذب الأصوات بانتخابات البرلمان الأوروبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط