الأهلي يحجز مقعده في السوبر السعودي وكأس النخبة الآسيوية

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حجز الأهلي مقعده في كأس السوبر السعودي وكأس النخبة الآسيوية الموسم القادم، بعدما اكتسح ضيفه أبها 5-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم الأهلي في الدقيقة الثامنة عن طريق فراس البريكان، قبل أن يصنع الأخير الهدف الثاني لزميله زياد الجهني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.













وفي الدقيقة 72 سجل سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي، فيما أضاف رياض محرز وفرانك كيسي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 85 و87 على الترتيب.

وتسبب إدوارد ميندي، حارس الأهلي، في تسجيل هدف أبها لهدفه الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.