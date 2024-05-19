الزمالك يهزم نهضة بركان ويتوج بكأس الكونفيدرالية

1 دقيقة للقراءة

توج فريق الزمالك المصري بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي 1/صفر، يوم الأحد، في إياب المباراة النهائية.

وسجل أحمد حمدي الهدف الوحيد للزمالك بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وأكمل نهضة بركان اللقاء منقوصا بعد طرد لاعبه حمزة الموساوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.









واستفاد الفريق المصري من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما خسر ذهابا أمام نهضة بركان بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي في المغرب.

كما كرر الزمالك سيناريو اللقب الأول عندما فاز بكأس الكونفيدرالية في عام 2019 على حساب نهضة بركان بعد الفوز على الفريق المغربي بركلات الترجيح بعدما تبادلا الفوز 1-صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

وفرط نهضة بركان في فرصة التتويج بكأس الكونفيدرالية للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2022 ليبقى الصفاقسي التونسي في صدارة أكثر الأندية تتويجا بكأس البطولة القارية برصيد ثلاث مرات.

وخسر الفريق المغربي نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية أمام الزمالك الذي تساوى بلقبين مع كل من نهضة بركان والنجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.