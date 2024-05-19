إنتر يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تعادل إنتر مع ضيفه لاتسيو 1 - 1، يوم الأحد، في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، بادر دايتشي كامادا بالتسجيل لمصلحة لاتسيو في الدقيقة 32، غير أن دينزل دومفريس أدرك التعادل لإنتر ميلان، الذي حسم تتويجه بلقب المسابقة هذا الموسم في وقت سابق، في الدقيقة 87.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، في حين ارتفع رصيد لاتسيو إلى 60 نقطة في المركز السابع.
-
بالصور.. صلاح يمسك دموعه خلال وداع كلوب
مسك النجم المصري محمد صلاح دموعه وبدا حزيناً خلال وداع مدربه يورغن كلوب، عقب نهاية ...
رياضة
-
وداع أسطوري لكلوب من جماهير ليفربول
منح ليفربول مدربه ذا الشعبية يورغن كلوب وداعا مظفرا بتغلبه 2-صفر على عشرة لاعبين ...
رياضة
-
جماهير مانشستر سيتي تقتحم الملعب احتفالاً بلقب الدوري
اقتحمت جماهير مانشستر سيتي ملعب المباراة، من أجل الاحتفال بتحقيق لقب الدوري ...
رياضة