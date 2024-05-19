إنتر يتعادل مع لاتسيو في الدوري الإيطالي

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تعادل إنتر مع ضيفه لاتسيو 1 - 1، يوم الأحد، في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، بادر دايتشي كامادا بالتسجيل لمصلحة لاتسيو في الدقيقة 32، غير أن دينزل دومفريس أدرك التعادل لإنتر ميلان، الذي حسم تتويجه بلقب المسابقة هذا الموسم في وقت سابق، في الدقيقة 87.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، في حين ارتفع رصيد لاتسيو إلى 60 نقطة في المركز السابع.