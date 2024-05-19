بيدري يتألق.. وبرشلونة يضمن الوصافة
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فاز برشلونة على ضيفه رايو فاييكانو 3 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف بيدري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و75.
ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، ليضمن وصافة الترتيب خلف ريال مدريد البطل، بفارق أربع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد رايو فاييكانو عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.
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