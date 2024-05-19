جماهير مانشستر سيتي تقتحم الملعب احتفالاً بلقب الدوري

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اقتحمت جماهير مانشستر سيتي ملعب المباراة، من أجل الاحتفال بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي والإنجاز التاريخي، الذي جاء ليخفف نسبيا من خيبة الأمل التي لحقت بها عقب خسارة الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به في العام الماضي، عقب خروجه من دور الثمانية في النسخة الحالية للمسابقة القارية على يد ريال مدريد الإسباني.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يتوج بالدوري الإنجليزي في 4 مواسم متتالية منذ انطلاق البطولة قبل 136 عاما، إثر فوزه 3 - 1 على ضيفه وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للبطولة.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 1888 - 1889، لم يحتفظ أي فريق باللقب سوى في 3 مواسم متتالية فقط، حيث كان هيدرسفيلد تاون أول من يحقق هذا الإنجاز في عشرينيات القرن الماضي، أعقبه أرسنال في حقبة الثلاثينيات، ثم جاء ليفربول ليكرر الأمر ذاته في عقد الثمانينيات.

وخلال عصر الدوري الممتاز، الذي بدأ موسم 1992 - 1993، كان مانشستر يونايتد أول من يحتفظ باللقب 3 مواسم متتالية بالنظام الجديد للبطولة، بدءا من موسم 1998 - 1999 حتى موسم 2000 - 2001، قبل أن يكرره مجددا بعد فوزه بالبطولة ما بين موسمي 2006 - 2007 و 2008 - 2009.

وبذلك، انفرد مانشستر سيتي بالمركز الرابع في قائمة أكثر الأندية المتوجة بالمسابقة، الذي يتقاسمه حاليا مع إيفرتون، علما بأن جاره مانشستر يونايتد يتصدر تلك القائمة برصيد 20 لقبا.