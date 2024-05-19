مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
جماهير مانشستر سيتي اقتحمت الملعب

جماهير مانشستر سيتي تقتحم الملعب احتفالاً بلقب الدوري

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اقتحمت جماهير مانشستر سيتي ملعب المباراة، من أجل الاحتفال بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي والإنجاز التاريخي، الذي جاء ليخفف نسبيا من خيبة الأمل التي لحقت بها عقب خسارة الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به في العام الماضي، عقب خروجه من دور الثمانية في النسخة الحالية للمسابقة القارية على يد ريال مدريد الإسباني.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يتوج بالدوري الإنجليزي في 4 مواسم متتالية منذ انطلاق البطولة قبل 136 عاما، إثر فوزه 3 - 1 على ضيفه وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للبطولة.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 1888 - 1889، لم يحتفظ أي فريق باللقب سوى في 3 مواسم متتالية فقط، حيث كان هيدرسفيلد تاون أول من يحقق هذا الإنجاز في عشرينيات القرن الماضي، أعقبه أرسنال في حقبة الثلاثينيات، ثم جاء ليفربول ليكرر الأمر ذاته في عقد الثمانينيات.

وخلال عصر الدوري الممتاز، الذي بدأ موسم 1992 - 1993، كان مانشستر يونايتد أول من يحتفظ باللقب 3 مواسم متتالية بالنظام الجديد للبطولة، بدءا من موسم 1998 - 1999 حتى موسم 2000 - 2001، قبل أن يكرره مجددا بعد فوزه بالبطولة ما بين موسمي 2006 - 2007 و 2008 - 2009.

وبذلك، انفرد مانشستر سيتي بالمركز الرابع في قائمة أكثر الأندية المتوجة بالمسابقة، الذي يتقاسمه حاليا مع إيفرتون، علما بأن جاره مانشستر يونايتد يتصدر تلك القائمة برصيد 20 لقبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعرف على خطط الأحزاب لجذب الأصوات بانتخابات البرلمان الأوروبي تعرف على خطط الأحزاب لجذب الأصوات بانتخابات البرلمان الأوروبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط