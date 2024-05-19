في ذهاب نهائي "أبطال إفريقيا".. الأهلي يفرض التعادل على أرض الترجي

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فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الترجي التونسي ضد ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء يوم السبت على ملعب حمادي العقربي الأولمبي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولم تشهد المباراة خطورة كبيرة على المرميين، حيث لم يتعرض الحارسان مصطفى شوبير وأمان الله مميش لاختبارات حقيقية ليتأجل الحسم لمباراة الإياب يوم السبت المقبل 25 مايو الجاري على ستاد القاهرة.

وأظهر الفريقان قوة دفاعية كبيرة حيث خرج الترجي بشباك نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الأبطال هذا الموسم مقابل 8 مباريات على التوالي للأهلي بشباك نظيفة، وتعادل الفريقان للمرة التاسعة في تاريخ مواجهات الفريقين منها خمسة تعادلات سلبية.

وحافظ الأهلي على سجله الإيجابي في رادس بتحقيق فوزين وتعادل في آخر ثلاث زيارات إلى معقل الترجي، كما حقق الفريق المصري رقما قياسيا برصيد 21 مباراة متتالية بدون هزيمة في دوري الأبطال ليكسر الرقم المسجل باسم الترجي التونسي.

ويتطلع الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي والمرة 12 في تاريخه.

أما الترجي فيطمح في تحقيق مفاجأة وانتزاع اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه والغائب عن خزائنه منذ عام 2019.