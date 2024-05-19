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من لقاء لوتون تاون وفولهام

لوتون تاون يكمل مثلث الهبوط في الدوري الإنجليزي

لندن - د ب أ
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هبط فريق لوتون تاون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (شامبيونشيب)، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه فولهام 2-4، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد لوتون تاون عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق أربع نقاط خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز السابع عشر والذي فاز في الجولة ذاتها على بيرنلي 2-1.

على الجانب الآخر، رفع فولهام رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم فولهام عن طريق أداما تراوري في الدقيقة 43، قبل أن يدرك لوتون التعادل عبر كارلتون موريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وبعد ذلك بدقيقتين استعاد فولهام تقدمه عبر راؤول خيمنيز، فيما أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 55 سجل ألفي دوغاتي الهدف الثاني للوتون، فيما أضاف هاري ويلسون الهدف الرابع لفولهام في الدقيقة 68.

وفي المباراة الثانية، فاز نوتنغهام فورست على بيرنلي 2-1.

وتقدم نوتنغهام في الدقيقة الثانية عن طريق كريس وود، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 14، وسجل جوش كولين هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 72.

وكان بيرنلي قد تأكد هبوطه في الجولات الماضية، وأنهى الموسم في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين خلف لوتون صاحب المركز الثامن عشر، ليهبط الثنائي رفقة شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير.

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