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تتويج مانشستر سيتي باللقب

مانشستر سيتي يكتب التاريخ ويتوج بالدوري الإنجليزي

مانشستر - د ب أ
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كتب فريق مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما توج بلقب المسابقة هذا الموسم، إثر فوزه 3 - 1 على ضيفه وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للبطولة، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يتوج بلقب البطولة العريقة في 4 مواسم متتالية.

وحسم مانشستر سيتي لمصلحته صراع المنافسة على لقب البطولة الذي استمر طوال الموسم مع أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ليفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة خلال المواسم السبعة الأخيرة.

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وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب (الاتحاد) في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأعاد محمد قدوس بعض الإثارة للمباراة، عقب تسجيله هدفا لوست هام في الدقيقة 42، لكن الإسباني رودري أحرز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 59.

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