مدافع يوفنتوس يتولى قيادة الفريق خلفاً لأليغري

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قرر نادي يوفنتوس الإيطالي الاستعانة بمدافعه السابق الأوروغوياني باولو مونتيرو في منصب المدير الفني المؤقت حتى نهاية الموسم في أعقاب إقالة ماسيميليانو أليغري.

وأعلن يوفنتوس، الجمعة، إقالة أليغري بسبب سلوكه خلال وبعد نهائي كأس إيطاليا حيث تعرض للطرد، الأمر الذي أنهى التكهنات طويلة الأمد بشأن مصيره.

وسيتولى مونتيرو الذي يدرب فريق يوفنتوس للشباب تحت 19 عاما، المسؤولية الفنية للفريق الأول في آخر مباراتين من الموسم ، أمام بولونيا، مساء الاثنين، وأمام مونزا الأحد المقبل.

وفاز مونتيرو (52 عاما) بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي كمدافع في صفوف يوفنتوس بين عامي 1996 و2005، وسيشرف على أول حصة تدريبية للفريق، يوم الأحد.

وذكر يوفنتوس في بيان، يوم الأحد: باولو أسطورة يوفنتوس، أولا داخل الملعب، وشخص يحمل الحمض النووي للنادي منذ زمن بعيد.