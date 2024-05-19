ميليتاو "الكارثي" يفسد أمسية غولر أمام فياريال
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تألق النرويجي ألكسندر سورلوث وسجل أربعة أهداف قاد بها فريق فياريال للتعادل مع ريال مدريد 4-4 ،يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 14 عن طريق أردا غولر وفي الدقيقة 30 أضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني.
وسجل سورلوث أول أهدافه في المباراة لفياريال في الدقيقة 39، لكن الريال نجح في استعادة التقدم مجددا عن طريق لوكاس فاسكيز بعد ذلك بدقيقة واحدة.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل غولر الهدف الثاني له والرابع لريال مدريد.
وعاد سورلوث ليسجل ثلاثة أهداف لفياريال في الدقائق 48 و52 و56، مستغلا أخطاء كارثية من مدافع ريال مدريد ميليتاو.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 94 نقطة في المركز الأول، فيما رفع فياريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن.
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