أونانا يعد جماهير يونايتد بالتعويض عن "خيبات" الموسم

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أكد أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد "بالقتال حتى النهاية" للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بعد أسوأ موسم للفريق في حقبة الدوري الممتاز.



وباتت مشاركة مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، متوقفة على الفوز على جاره مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، وأكد أونانا أنه يعتزم إنهاء أول مواسمه في أولد ترافود بشكل جيد، وإهداء لقب للجماهير.

وقال الكاميروني "28 عاماً" لقناة مانشستر يونايتد: كان موسما صعبا عليهم وعلينا، يجب أن نفوز باللقب لأجلهم لأنهم يسافرون كيلومترات كثيرة لدعمنا ونحن نشعر بهم.



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وأردف: دعمونا دائما عندما نكون محبطين، لذلك من هنا يمكننا فقط شكرهم على كل دعمهم طوال العام.



وأكد: بالنسبة لي، كانت الأمور صعبة في البداية، وكانوا خلفي لذلك أنا ممتن لهم. دعونا ننهي الأمر يوم السبت في ويمبلي، سنتواجد هناك وسنقاتل للنهاية.