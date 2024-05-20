مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أونانا
يونايتد احتل أسوأ مركز في تاريخه

أونانا يعد جماهير يونايتد بالتعويض عن "خيبات" الموسم

مانشستر - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد "بالقتال حتى النهاية" للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بعد أسوأ موسم للفريق في حقبة الدوري الممتاز.

وباتت مشاركة مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، متوقفة على الفوز على جاره مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، وأكد أونانا أنه يعتزم إنهاء أول مواسمه في أولد ترافود بشكل جيد، وإهداء لقب للجماهير.

وقال الكاميروني "28 عاماً" لقناة مانشستر يونايتد: كان موسما صعبا عليهم وعلينا، يجب أن نفوز باللقب لأجلهم لأنهم يسافرون كيلومترات كثيرة لدعمنا ونحن نشعر بهم.

مشاكله لا تتوقف.. أونانا يدخل في مشادة مع إيتو رياضة عالمية مشاكله لا تتوقف.. أونانا يدخل في مشادة مع إيتو
مادة اعلانية

وأردف: دعمونا دائما عندما نكون محبطين، لذلك من هنا يمكننا فقط شكرهم على كل دعمهم طوال العام.

وأكد: بالنسبة لي، كانت الأمور صعبة في البداية، وكانوا خلفي لذلك أنا ممتن لهم. دعونا ننهي الأمر يوم السبت في ويمبلي، سنتواجد هناك وسنقاتل للنهاية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعرف على خطط الأحزاب لجذب الأصوات بانتخابات البرلمان الأوروبي تعرف على خطط الأحزاب لجذب الأصوات بانتخابات البرلمان الأوروبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط