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إيثان مع شقيقه كيليان

باريس سان جيرمان يركل شقيق كيليان مبابي خارج أسوار النادي

العربية. نت
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كشف موقع "فوت ميركاتو"، يوم الاثنين، أن باريس سان جيرمان قرر التخلص من إيثان، شقيق كيليان مبابي، وأن اللاعب البالغ من العمر "17 عاما" على بعد خطوة واحدة من الرحيل إلى ليل.

ووصل إيثان مع شقيقه إلى باريس سان جيرمان بعدما وقع كيليان للنادي قادما من موناكو قبل 7 أعوام، ونشأ في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2023-2024، ولعب إيثان 3 مباريات في الدوري الفرنسي ومباراتين في كأس فرنسا.

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وأظهر لاعب خط الوسط الكثير من الإمكانات والشخصية في طريقة لعبه، ويبدو أنه يحتاج إلى المزيد من الدقائق التي سيبحث عنها في ليل.

وذكر "فوت ميركاتو" أن كلا من مبابي وإيثان سيغادران النادي الفرنسي هذا الصيف كلاعبين مجانيين، إذ من المقرر أن يعلن ريال مدريد عن صفقة كيليان مطلع الشهر المقبل، وأن قرار النادي بالتخلص من إيثان جاء أعقاب قرار رحيل شقيقه.

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