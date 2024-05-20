بوكيتينو: مصيري مجهول

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي أن القرارات التي تخص اللاعبين القادمين والراحلين لن تكون في يديه هذا الصيف، حيث ينتظر تحديد مصيره في ستامفورد بريدج.

وضمن تشيلسي المشاركة في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل بعد الفوز على بورنموث بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، لكن المدرب البالغ من العمر (52 عاما) أكد أنه يعيش حالة من الغموض فيما يتعلق بمصيره.

وقال بوكيتينو بشأن سوق الانتقالات الصيفية: إنه قرار النادي، بالطبع سأكون موجودا دائما للمساعدة إذا أراد الملاك ذلك، وإن لم يكن سأقوم بعملي.

وبعد الفوز على بورنموث احتضن بوكيتينو اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لكنه لم يتوجه بالحديث إلى المشجعين أو يشارك اللاعبين تحيتهم للجماهير.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: راض تماما وفخور بشدة باللاعبين، ففي نهاية المباراة جاء لاعبون لا يشاركون كثيرا في المباريات أو مصابين ، من أجل احتضاني، أعتقد إنه أمر رائع.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن بوكيتينو قوله: العلاقة بيننا، أحيانا نتعامل بقسوة معهم، وأحيانا نكون في حاجة لإتخاذ قراراتنا ، لكننا نشعر بفخر شديد بالطريقة التي يعملون بها، حتى في اللحظات الصعبة خلال الموسم، دائما ما يظهرون الاحترام لنا ويؤمنون بالطريقة التي نقوم بها بعملنا.