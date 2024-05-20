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دي زيربي
المدرب الإيطالي رحل عن برايتون

دي زيربي يأمل بالعمل في الدوري الإنجليزي مجدداً

برايتون - رويترز
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يأمل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي تولي تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيله عن برايتون آند هوف ألبيون مع نهاية الموسم.

وتولى دي زيربي (44 عاما) تدريب برايتون في سبتمبر 2022 خلفا لسلفه غراهام بوتر وحقق تأثيرا مباشرا على الفريق عندما قاده للحصول على أفضل مركز له في دوري الكبار في نهاية الموسم وهو المركز السادس وقاده أيضا للتأهل للعب على المستوى الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

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وقال دي زيربي بعد آخر مباراة لفريقه في الموسم: كان يوما صعبا لكنه كان يوما مميزا. وعلى مستوى العلاقة كانت هذه واحدة من أهم التجارب في حياتي.

وردا على سؤال حول المستقبل قال دي زيربي: لم تصلني أي عروض من أي أندية. في الوقت الحالي لا يوجد شيء، آمل أن أعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أعرف أين أو متي. لكني شرفت بالعمل في الدوري الممتاز.

وختم: لقد كانت فرصة هائلة منحتني فرصة التعرف على هذا النادي وعلى هذه المدينة وعلى هذا الجمهور ولن أنسى أنا كل هذا.

وأنهى برايتون الموسم الماضي محتلا المركز 11 بين فرق البطولة العشرين كما تأهل لدور 16 في الدوري الأوروبي.

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