رودري: "العقلية".. الفارق بين سيتي والآخرين

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يعتقد رودري لاعب فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن عقلية الانتصارات التي يتمتع بها الفريق هي التي تميزه عن بقية المنافسين، وذلك بعدما حقق لقبه الرابع على التوالي في البطولة.

وأصبح مانشستر سيتي أصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مباريات متتالية في تاريخ المسابقة الأحد، بعد تغلبه على وست هام ليتوج بلقب الدوري بفارق نقطتين أمام أرسنال، الوصيف.

ويشعر رودري أن الرغبة الكبيرة في النجاح وهو شيء أثبته الفريق مرات عديدة خلال 8 سنوات تولى فيها بيب غوارديولا تدريبه هي التي منحت فريقه الأفضلية في الصراع المتقارب على التتويج باللقب.



وقال رودري بعد مباراة وست هام: إنها العقلية. بالطبع لدينا أفضل اللاعبين في العالم، وأحد أفضل الأجيال التي رأيتها في كرة القدم الإنجليزية وأوروبا، ولكن الفضل يرجع للعقلية التي بنيناها، لا يوجد أي طريقة أخرى لشرحها، لأن هناك العديد من اللاعبين العظماء في كل ناد.

وأضاف: نحن سعداء للغاية، متحمسون للغاية لما حققناه، ولكن تداعيات ما قمنا به، أن نغير تاريخ النادي، أعتقد أننا سندرك هذا فقط بعد عدة سنوات.

وختم: إنه أمر مميز للغاية لأنه لم يسبقنا إليه أحد. دخلنا هذا الموسم بعدما فزنا بكل البطولات في الموسم الماضي، ولكن محاولة البناء مرة أخرى، وإيجاد الرغبة للفوز مجددا، أعتقد أن هذا أصعب شيء في كرة القدم.