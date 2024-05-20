شكوك حول مشاركة هاري كين في كأس أوروبا

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تحوم الشكوك حول لحاق هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا في ظل استمرار معاناته من مشكلة في الظهر.

ومن المقرر أن يعلن غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن قائمته الأولية ليورو 2024، يوم الثلاثاء، قبل مواجهة البوسنة والهرسك وأيسلندا وديا.

وغاب كين هداف الدوري الألماني لكرة القدم عن آخر مباراتين لبايرن ميونخ في "البوندسليغا" بعد إصابته في المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وأكد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ قبل المواجهة أمام هوفنهايم في ختام "البوندسليغا"، السبت الماضي، أن كين عاد إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج.

ولدى سؤاله عن طبيعة إصابة قائد منتخب إنجلترا، أكد توخيل أن كين يعاني منذ أسبوعين.