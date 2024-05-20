غوارديولا يصنع تاريخ مانشستر سيتي

3 دقائق للقراءة

رفع الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي رصيده من الألقاب مع الفريق إلى 17، وذلك بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في آخر سبعة أعوام.

2017 /2018 الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة

بعدما فشل الفريق في الحصول على أي لقب في أول موسم لغوارديولا، وضع المدرب الإسباني يده على أول لقب له بعد الفوز على أرسنال 3 - صفر، في نهائي كأس الرابطة.

ونجح الفريق بعد ذلك في الفوز بلقب الدوري برقم قياسي في عدد النقاط وصل إلى 100 نقطة.

2018 /2019 - الثلاثية المحلية

نجح مانشستر سيتي في خطف لقب الدوري بعدما حقق 98 نقطة مقابل 97 نقطة لليفربول في سباق الفوز بالبطولة.

ونجح الفريق في الحفاظ على لقب كأس الرابطة بعدما فاز على تشيلسي بضربات الترجيح، ثم اكتسح واتفورد 6 / صفر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصبح أول فريق يحقق الثلاثية المحلية في إنجلترا.

وكان الفريق قد بدأ الموسم بالفوز بلقب الدرع الخيرية.

2019 / 2020 : كأس الرابطة

فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري وخسره لصالح ليفربول، والذي توج بلقب الموسم الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد، لكنه لم يفوت الفوز بألقاب أخرى من خلال التغلب على أستون فيلا 2 /1 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

وكان الفريق توج مجددا بلقب الدرع الخيرية في بداية الموسم.

2020 / 2021 : الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة

نجح فريق غوارديولا في تحقيق النجاح مجددا في استعادة لقب الدوري الإنجليزي في موسم آخر تأثر بكورونا، ليحسم اللقب قبل ثلاث جولات من النهاية بعدما حقق الفوز في 15 مباراة متتالية بين شهري ديسمبر ومارس.

كما فاز الفريق على توتنهام ليحقق لقب كأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي، لكنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعدما خسر أمام تشيلسي في النهائي.

2021/2022 : الدوري الإنجليزي

بدأ مانشستر سيتي شهر أبريل بمطاردة ثلاثة ألقاب.

وانتهت آمال الفريق في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في قبل النهائي، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني وليفربول على الترتيب، لكن سيتي نجح في خطف اللقب من ليفربول بفارق نقطة واحدة في الجولة الأخيرة من الدوري، حينما كان الفريق متأخرا صفر-2 في آخر 15 دقيقة أمام أستون فيلا، قبل أن ينجح في الفوز.

2022 / 2023 : الثلاثية

مدعما بتألق نجمه وهدافه النرويجي إرلينغ هالاند، نجح سيتي في التغلب على أرسنال في صراع الفوز باللقب، لينجح في خطف اللقب الخامس في آخر ستة أعوام.

كما نجح مانشستر سيتي في التغلب على مانشستر يونايتد 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم فاز على إنتر ميلان الإيطالي ليفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

2023 / 2024 : الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي

نجح مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في الجولة الأخيرة من الموسم المثير الذي نافس على لقبه كذلك ليفربول في الأسابيع الأخيرة من البطولة.

ومع تبقي مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد مجددا، من الممكن أن تنضم تلك البطولة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية التي حققها الفريق في الموسم ذاته.