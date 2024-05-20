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فان دايك
عقد فان دايك ينتهي بنهاية الموسم المقبل

فان دايك ينتظر تجديد عقده.. ويفكر بـ"البكاء"

ليفربول - د ب أ
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مازال فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ينتظر عقدا جديدا من النادي، حيث يدخل الـ12 شهرا الأخيرة في عقده الحالي، ولكنه ملتزم بمساعدة المدرب الجديد أرني سلوت خليفة يورغن كلوب.

وتنتهي عقود فان دايك ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد في الصيف المقبل، وبينما أكد فان دايك "أن التغيير في بعض الأحيان يكون مخيفا قليلا" يثق في أن النادي سيتخذ القرار الصحيح عقب رحيل كلوب بعد أن قضى ثمانية أعوام ونصف العام.

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وقال فان دايك (32 عاماً) بعدما ودع النادي كلوب عقب الفوز على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين: مستقبلي ليس مهما في هذا التوقيت. في هذا التوقيت لا يوجد شيء لأقوله، لم يتغير شيء، ولا يوجد شيء على الطاولة. لا يوجد أي تغيير في وضعي حاليا.

وأردف: كل ما يمكنني قوله حاليا هو أنه لو سيقام حفل وداع لي، لا أعتقد أنني سأتمكن من منع نفسي من البكاء، لأن هذا أمر كنت تفاجأت به مع كلوب.

وحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي أن سلوت سيكون خليفة كلوب ولكن المدرب الهولندي أنهى مهمته مع فينوورد مشيرا إلى أن أنفيلد سيكون وجهته التالية.

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