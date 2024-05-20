فريق إنييستا يقترب من الهبوط في الدوري الإماراتي

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بات فريق الإمارات الذي يلعب في صفوفه النجم الإسباني الشهير أندريس إنييستا قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه الجزيرة صفر-2 ، يوم الاثنين، في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وتوقف رصيد الإمارات عند 14 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني من القاع بفارق سبع نقاط عن آخر مراكز الأمان التي يشغلها خورفكان برصيد 21 نقطة من 24 مباراة، ليقترب من مرافقة حتا للدرجة الأولى.

وعلى استاد محمد بن زايد، حسم الجزيرة فوزه على الإمارات بهدفي الموريتاني أبوباكار كامارا في الدقيقة الثالثة والبرازيلي برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 65.