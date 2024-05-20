فيرتز يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الاثنين اختيار فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن أفضل لاعب في الموسم بعد أن ساعد ناديه على الفوز بأول ألقابه في الدوري.
وليفركوزن أول فريق يكمل الموسم في الدوري الألماني من دون هزيمة ولم يتجرع أي خسارة في كل المسابقات حتى الآن هذا الموسم في سلسلة من 51 مباراة، بينما ساهم فلوريان في 18 هدفا خلال 47 مباراة.
وحل فيرتز بديلا ليسجل ثلاثة أهداف في الفوز 5-صفر على فيردر بريمن في أبريل لينتزع ليفركوزن لقب الدوري الألماني قبل خمس مباريات من النهاية ولا يزال ليفركوزن ينافس على لقب الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.
ونال لاعب الوسط (21 عاما) ثلاثة جوائز لأفضل لاعب في الشهر هذا الموسم، كما تم اختياره ضمن تشكيلة ألمانيا المبدئية لبطولة أوروبا 2024.
وسجل الهدف الوحيد في فوز ألمانيا 1-صفر على فرنسا وديا في مارس.
ويتم اختيار الفائز بالجائزة بناء على تصويت المشجعين (بنسبة 40%) والأندية (بنسبة 30%) والنقاد (بنسبة 30%).
-
تشابي ألونسو يطمئن جماهير ليفركوزن بشأن فيرتز
أبدى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن عدم قلقه من إصابة نجم الفريق فلوريان فيرتز في ...
رياضة
-
فيرتز وهافيرتز يمنحان ألمانيا فوزاً ودياً على فرنسا
فاز المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي 2 - صفر يوم الجمعة، في مباراة دولية ودية في ...
رياضة عالمية
-
مجدداً.. ليفركوزن لا يخسر ويبلغ نهائي "الأوروبي"
أفلت فريق باير ليفركوزن الألماني من "ريمونتادا" ضيفه روما الإيطالي، وصعد للمباراة ...
رياضة