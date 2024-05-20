فيرتز يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

1 دقيقة للقراءة

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الاثنين اختيار فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن أفضل لاعب في الموسم بعد أن ساعد ناديه على الفوز بأول ألقابه في الدوري.



وليفركوزن أول فريق يكمل الموسم في الدوري الألماني من دون هزيمة ولم يتجرع أي خسارة في كل المسابقات حتى الآن هذا الموسم في سلسلة من 51 مباراة، بينما ساهم فلوريان في 18 هدفا خلال 47 مباراة.





وحل فيرتز بديلا ليسجل ثلاثة أهداف في الفوز 5-صفر على فيردر بريمن في أبريل لينتزع ليفركوزن لقب الدوري الألماني قبل خمس مباريات من النهاية ولا يزال ليفركوزن ينافس على لقب الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.



ونال لاعب الوسط (21 عاما) ثلاثة جوائز لأفضل لاعب في الشهر هذا الموسم، كما تم اختياره ضمن تشكيلة ألمانيا المبدئية لبطولة أوروبا 2024.



وسجل الهدف الوحيد في فوز ألمانيا 1-صفر على فرنسا وديا في مارس.



ويتم اختيار الفائز بالجائزة بناء على تصويت المشجعين (بنسبة 40%) والأندية (بنسبة 30%) والنقاد (بنسبة 30%).

مادة اعلانية