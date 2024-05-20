كلوب يتبع "زوجته".. ولا ينوي العودة قريباً

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق أنه ينوي الانسحاب إلى حياة خاصة بعد رحيله عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ونفى أيضا أي خطط للعودة سريعا للتدريب.





وفي كلمة مطولة ودع كلوب جماهير فريقه في ملعب أنفيلد بعد فوز ليفربول 2-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الممتاز الأحد وشارك مع الجمهور في أغنية من أجل المدرب المقبل أرني سلوت الذي ستكون أمامه مهمة لا يستهان بها بكل تأكيد.



وأوضح كلوب أنه سعيد بينما يترك النادي في وضع جيد بعد أن حصد معه الكثير من الألقاب.



وفي أول مؤتمر صحافي له في ليفربول عرف كلوب نفسه بأنه "شخص عادي"، وفي آخر مؤتمر صحافي له بعد المباراة الأحد قال كلوب للصحافيين: لكن انظروا. البيت لا يحترق بعد رحيلي وهذا يمنحني شعورا جميلا. مؤكدا عودته إلى ملعب أنفيلد كمشجع يوما ما.



وسيحزم المدرب الألماني حقائبه بعد بضعة أسابيع مشوبة بالعاطفة في المدينة الساحلية.



وأعلن كلوب في يناير الماضي أنه سيرحل في نهاية الموسم بعد ثمانية أعوام على رأس الجهاز الفني للنادي بسبب تراجع طاقته.



وأضاف كلوب: لابد من التخطيط لحياة خاصة ولم أضع بعد أي خطط حتى الآن بسبب وجودي هنا/ ربما ستخبرني زوجتي أولا أين سنذهب لكني سأتبعها سعيدا.



وأردف كلوب قوله: لا أعرف تحديدا سبب عدم تصديق الناس لإمكانية عدم عودتي للتدريب لكني أتفهم ذلك لأن الأمر أصبح كالإدمان كما يبدو ولأن الجميع يعودون ويستمرون في العمل لما بعد بلوغهم 70 عاما، لكن ربما أفكر بالأمر بعد سنة واحدة.

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