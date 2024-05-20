هالاند يحتفظ بجائزة "الحذاء الذهبي" للموسم الثاني على التوالي

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فاز النرويجي الدولي إرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، بجائزة الحذاء الذهبي، التي يتم منحها لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك للموسم الثاني على التوالي.

وتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفا، متفوقًا على أقرب ملاحقيه كول بالمير، لاعب تشيلسي، الذي أحرز 22 هدفا.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تسجيل هالاند (23 عاما) الموسم الماضي رقماً قياسياً بـ36 هدفا مع سيتي، وبذلك يصبح خامس لاعب يفوز بالجائزة بشكل متتالٍ.

وقال هالاند: الفوز بجائزة الحذاء الذهبي مرة أخرى هو أمر مميز جدًا بالنسبة لي. أنا فخور جدا بالمساهمة في مساعدة هذا الفريق الرائع وزملائي المذهلين.

وأضاف هالاند في تصريحاته للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: يجب أن أشكر جميع زملائي في الفريق لمساعدتي في الحصول على هذه الجائزة والمدربين والموظفين الذين يعملون بجد كبير.

وواصل: وأشكر الجماهير التي تمنحني الكثير من الدعم ودائما ما أستمتع بالاحتفال بالأهداف معكم.

يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي.