"كاف" يحيل أحداث الزمالك ونهضة بركان إلى التحقيق

1 دقيقة للقراءة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الاثنين إحالة الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك المصري مع نهضة بركان المغربي الأحد باستاد القاهرة إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها.

وكانت مباراة الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية قد شهدت تدافعا جماهيريا داخل الملعب خلال مراسم التتويج ما أعاق رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي عن الوصول بشكل جيد إلى منصة التتويج.



مادة اعلانية

وذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي أنه يدين بشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت في القاهرة بمصر يوم الأحد 19 مايو 2024.

وأضاف أنه أحال الأمر إلى هيئات ولجانه المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر، بشأن الأحداث وسلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء وبعد المباراة.