استبعاد راشفورد وهندرسون من قائمة إنجلترا في كأس أوروبا

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كان المهاجم ماركوس راشفورد أبرز المستبعدين من تشكيلة منتخب إنجلترا المؤقتة لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم التي أعلنها المدرب غاريث ساوثغيت، يوم الثلاثاء، كما شهدت التشكيلة غياب لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون.



وضمت التشكيلة المؤقتة المؤلفة من 33 لاعبا بعض اللاعبين الذين لم يسبق لهم اللعب دوليا مثل ثنائي ليفربول كيرتس جونز وغاريل كوانساه ومدافع إيفرتون جاراد برانثويت ولاعب كريستال بالاس آدم وارتون.



وسيقلص ساوثغيت تشكيلته إلى 26 لاعبا بحلول الموعد النهائي لإعلان القوائم النهائية في السابع من يونيو.



وكان استبعاد راشفورد وهندرسون أكبر المفاجآت بالنظر إلى ثقة غاريث السابقة بهما.



وخاض راشفورد (26 عاما) 60 مباراة دولية وسجل 17 هدفا بما في ذلك ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022 في قطر لكنه عانى لاستعادة مستواه هذا الموسم وسجل سبعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.



كما غاب رحيم ستيرلنغ مهاجم تشيلسي عن التشكيلة لكن زميله كول بالمر انضم بعد موسم رائع، بينما تواجد لوك شو لاعب مانشستر يونايتد موجود أيضا في التشكيلة المؤقتة رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.