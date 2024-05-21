الوصل يهزم اتحاد كلباء ويقترب من اللقب

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وضع فريق الوصل قدما على منصة التتويج في دوري "أدنوك" الإماراتي بفوزه العريض على مضيفه اتحاد كلباء 4 -2 يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والعشرين والتي شهدت فوز ملاحقه المباشر شباب الأهلي على ضيفه بني ياس 2 -1.

وعلى ملعب اتحاد كلباء، تعرض أصحاب الأرض لصدمة قوية متمثلة في طرد لاعبه محمد سبيل بعد مضي أربع دقائق فقط من البداية، ولكن رغم النقص العددي تقدم مهدي قائدي بهدف لاتحاد كلباء في الدقيقة 16.

وأدرك علي صالح التعادل للوصل في الدقيقة 25 ثم أضاف الإيفواري أداما ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وأحرز المغربي سفيان بوفتيني الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 66 لكن بعدها بثلاث دقائق رد دانييل بيسا بالهدف الثاني لاتحاد كلباء قبل أن يسجل السويسري هاريس سيفيروفيتش الهدف الرابع للفريق الضيف في الدقيقة 88.



وعلى استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، تقدم بني ياس بهدف عن طريق الألباني تاولانت سيفيري في الدقيقة 14 ثم تعادل البرازيلي إيغور جيسوس لشباب الأهلي في الدقيقة 35.



وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف شباب الأهلي الفوز بهدف عكسي سجله حسن المحرمي بالخطأ في مرماه.



ويتصدر الوصل جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 58 نقطة بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.