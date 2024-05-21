تشيلسي يفسخ عقد مدربه الأرجنتيني بوكيتينو

1 دقيقة للقراءة

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن ماوريسيو بوكيتينو ترك منصبه بالتراضي بعد موسم واحد قضاه في قيادة الفريق.



وقال لورنس ستيوارت وبول وينستانلي المديران الرياضيان للنادي في بيان "بالنيابة عن الجميع في تشيلسي، نود أن نعرب عن امتناننا لماوريسيو على خدماته هذا الموسم. سيكون موضع ترحيب مرة أخرى في ستامفورد بريدج في أي وقت ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبية المستقبلية.





وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي قبل موسم 2023-2024 عندما حل محل المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حيث كان المالكان الجديدان للنادي تود بويلي ومجموعة كليرليك كابيتال يتطلعان إلى انعاش الأجواء في ستامفورد بريدج بعد احتلال الفريق المركز 12 في الموسم السابق.



ورغم أن تشيلسي بدأ الموسم بشكل سيئ ووجد نفسه في النصف السفلي من الترتيب رغم إنفاقه أكثر من أي ناد في أوروبا، إلا أن بوكيتينو تمكن من قيادة النادي اللندني إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكثرت التكهنات بشأن رحيل المدرب السابق لباريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير بعد عام واحد فقط من توليه المسؤولية لكن بوكيتينو ظل صامتا بشأن الحديث عن مستقبله عندما سئل بعد المباراة الأخيرة للموسم يوم الأحد الماضي.



وقال بوكيتينو يوم الثلاثاء: شكرا لمجموعة ملاك تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لي لكي أشكل جزءا من تاريخ هذا النادي الكروي.



وختم: بات النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدما في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا خلال السنوات القادمة.

مادة اعلانية