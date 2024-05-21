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أنشيلوتي كروس
كروس أمضى 10 أعوام مع ريال مدريد

توني كروس يقرر اعتزال كرة القدم بعد "يورو 2024"

العربية.نت
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قرر توني كروس لاعب ريال مدريد إنهاء مسيرته مع كرة القدم عقب نهاية بطولة أوروبا المقبلة "يورو 2024" حسبما أعلن اللاعب ذاته في البودكاست الخاص به يوم الثلاثاء.

وقال كروس: لقد كنت أفكر في الأمر لفترة طويلة للغاية، وفي الأيام القليلة الماضية توصلت إلى نتيجة مفادها أن هذا الموسم الرائع، الذي يعد موسمي العاشر مع ريال مدريد هو الأخير بالنسبة لي مع الفريق.

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أضاف كروس: أي شخص يمكنه الجمع بين الاثنين يدرك الآن أن موسمي الأخير في ريال مدريد يعني أيضا أن هذا الصيف هو نهاية مشواري الكروي، لا مزيد من ريال مدريد، لا مزيد من كرة القدم.

وتوج كروس (34 عاماً) بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا وعاد من اعتزال دولي لمدة ثلاث سنوات في مارس الماضي لمساعدة بلاده، التي تستضيف كأس أوروبا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

كما فاز لاعب الوسط المخضرم بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وحقق مع فريقه السابق بايرن ميونخ الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) عام 2013، بالإضافة لحصوله على عدد من البطولات منذ انضمامه لريال مدريد عام 2014.

وحصل كروس على دوري الأبطال مع الريال 4 مرات، كما أحرز كأس العالم للأندية 5 مرات، بالإضافة لأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب واحد بكأس ملك إسبانيا.

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