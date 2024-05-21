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روبن نيفيز رونالدو
القائمة شهدت تواجد روبن نيفيز لاعب وسط الهلال السعودي

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال المشاركة في كأس أوروبا

العربية.نت
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تقدم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قائمة من 26 لاعباً لخوض غمار بطولة أوروبا "يورو 2024" والتي شهدت انضمام زميله في الفريق أوتافيو وروبن نيفيز لاعب الهلال.

وضم الإسباني روبرتو مارتينيز إلى القائمة المدافع المخضرم بيبي لاعب بورتو (41 عاماً) بالإضافة إلى برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد وبرناردو سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار مارتينيز الذي تولى منصبه عقب كأس العالم الأخيرة في قطر 5 لاعبين من الدوري المحلي، وهم بالإضافة إلى بيبي الحارس ديوغو كوستا وفرانسيسيكو كونسيساو من بورتو وأنطونيو سيلفا وجواو نيفيز من بنفيكا ولاعب واحد من سبورتنغ بطل الدوري المحلي وهو المدافع غونزالو إيناسيو.

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