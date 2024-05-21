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سام كير

غياب الأسترالية كير عن أولمبياد باريس

سيدني - فرانس برس
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تأكّد غياب المهاجمة الأسترالية سام كير رسمياً عن منتخب بلادها لكرة القدم المشارك في الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، بعد قرابة خمسة أشهر من تعرّضها لإصابة خطيرة في الركبة أثرت سلباً على موسمها مع تشليسي الإنجليزي.

وأصيبت قائدة منتخب "ماتيلداس" وأفضل هدافة في صفوفه والتي تعتبر واحدة من أبرز الاسماء في كرة القدم النسائية، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في يناير الماضي، وأعلن والدها قبل أشهر أنها لن تكون لائقة للعب في باريس.

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وظلت الشكوك تحوم حيال انضمام المهاجمة البالغة 30 عاماً إلى منتخب بلادها في ظل غياب أي تأكيد رسمي، لحين كشف المدرب الوطني السويدي توني غوستافسون عن قائمة مكوّنة من 23 لاعبة لخوض المباراتين الوديتين المقبلتين ضد الصين في أديلايد وسيدني، لم يدرج فيها اسم كير.

وفي بيان للمنتخب الأسترالي جاء فيه: ستواصل كير برنامج إعادة التأهيل في ناديها المحليين وبالتالي لن تكونا متاحة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وفرضت كير التي شاركت في احتفالات فوز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للموسم الخامس توالياً في نهاية الأسبوع، نفسها أفضل هدافة في منتخب أستراليا برصيد 69 هدفاً في 128 مباراة دولية.

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