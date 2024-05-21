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لاعب ليفربول: بقاء صلاح الموسم المقبل "حماقة"

العربية.نت
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يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن الإبقاء على النجم المصري محمد صلاح في صفوف الفريق الموسم المقبل "حماقة"، إذ ينصح المدرب الجديد أرني سلوت باستثمار مبلغ بيع عقده مقابل التعاقد مع ثنائي كريستال بالاس.

وارتبط صلاح بالانتقال من ليفربول الصيف الماضي، لكنه بقي في صفوف الفريق بنهاية المطاف، ومع بدء النادي حقبة جديدة، يبدو اللاعب المصري أحد العناصر التي سيعتمد عليها المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت، وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده مع النادي الأحمر.

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وقال داني ميرفي لاعب ليفربول السابق لإذاعة "توك سبورت" مساء الاثنين: بقاء صلاح من الممكن أن يكون مفيداً، لكن من الحماقة الإبقاء عليه خصوصاً إذا تلقى عرضاً للانتقال من ليفربول.

وواصل: الاعتماد على داروين نونيز يعتمد على بقاء صلاح، وإذ رحل الأخير فإن النادي بحاجة إلى جلب لاعب يستطيع تسجيل 25 هدفاً في الموسم.

وعاد ميرفي لاعب ليفربول بين 1997 و2004 للحديث عن صلاح: إذا أراد صلاح الرحيل فليرحل لكن مقابل مبلغ مالي مجزٍ، ولو كنت مسؤولاً في النادي لذهبت وتعاقدت مع ثنائي كريستال بالاس مايكل أوليسي وإيبيرتشي إيزي.

وتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً وبفارق 7 أهداف عن الوصيف داروين نونيز.

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