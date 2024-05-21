وفاة "فولكس واغن" نجم منتخب ألمانيا السابق

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توفي كارل هاينز شنيلينغر الذي سجل هدف التعادل المتأخر لمنتخب ألمانيا الغربية في نصف نهائي بطولة كأس العالم عام 1970 أمام إيطاليا في مدينة ميلان عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما ذكرت عائلته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الثلاثاء.



وسجل شنيلينغر أو كما كان يعرف بـ"فولكس واجن" هدف التعادل لمنتخب ألمانيا الغربية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للوقت الأصلي من عمر نصف نهائي كأس العالم 1970، التي أقيمت في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ليتعادل الفريقان 1 - 1، ويحتكما للوقت الإضافي، الذي حسم خلاله المنتخب الإيطالي الأمور لمصلحته، عقب فوزه 4 -3 في المباراة التي عرفت فيما بعد بـ"مباراة القرن".

ورغم أن هذا الهدف كان الوحيد الذي أحرزه شنيلينغر في 47 مباراة دولية لعبها مع ألمانيا الغربية ما بين عامي 1958 و1971، فقد جعل منه أسطورة، علما بأنها شارك أيضا في نهائي مونديال 1966، التي خسره منتخب بلاده 4-2 أمام نظيره الإنجليزي على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.



وقضى شنيلينغر معظم مسيرته الكروية في إيطاليا، حيث ذهب إليها عام 1963، بعد عام واحد من فوزه بالدوري الألماني مع فريق كولون.

وبعد موسم واحد أمضاه في كل من فريقي مانتوا وروما، أمضى اللاعب الراحل 9 سنوات مع فريق ميلان، ما بين عامي 1965 و1974، ليتوج بمجموعة من الألقاب مع الفريق اللومباردي من بينها الدوري الإيطالي وكأس أوروبا ولقبين في كأس الكؤوس الأوروبية.

وواصل شنيلينغر العيش في إيطاليا، العيش هناك بعد انتهاء مشواره مع كرة القدم، إذ قال لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بمناسبة عيد ميلاده الخامس والثمانين في مارس الماضي: أشعر وكأنني أجنبي في ألمانيا، وفي إيطاليا أيضا. لكن لا بأس في ذلك.