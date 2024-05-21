"غراس فالي" توزع مباريات دوري روشن حول العالم

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اتفقت "ميديا هاوس" الذراع الإعلامي لرابطة دوري المحترفين مع شركة "غراس فالي" الأميركية الشهيرة لتوزيع مباريات دوري روشن السعودي من خلال منصاتها الرقمية.

وكشف بيتر فان دام مدير العمليات في "ميديا هاوس" أن المنصة فريدة من نوعها وستساهم في تحقيق المستهدفات في وقت قصير.

وواصل: جمهور دوري روشن السعودي تجاوز الـ140 مليون مشاهد، وهناك رغبة كبيرة بمتابعة المباريات والفرق واللاعبين، إذ ستوفر الشركة المرونة الكافية للعمل في كافة المنصات التقليدية والحديثة.

وأعرب هاني بارتيلا مدير مبيعات "غراس فالي" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين وقال: سعداء بالاتفاق لاستخدام منصاتنا لتوزيع مباريات دوري روشن السعودي على الهواء مباشرة حول العالم.