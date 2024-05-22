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فاز ضمك ذهابا 3 - 1

اتحاد جدة وضمك.. لقاء الانتصارات الغائبة

العربية.نت
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يستقبل اتحاد جدة ضيفه ضمك يوم الخميس أملا في العودة إلى الانتصارات مع تضاؤل فرص وصول الفريق إلى المركز الرابع.

وبات الاتحاد بحاجة إلى تعثرين لفريق التعاون الرابع مع انتصارين للفريق الغربي ليحتل المركز الرابع المؤهل إلى بطولتي دوري أبطال آسيا 2 وكأس السوبر السعودي.

وعجز الاتحاد عن الفوز في 4 جولات متتالية اختتمت بالخسارة من الاتفاق على أرضه 5 – صفر، ليبقى خامسا وفي رصيده 51 نقطة.

ويبحث ضمك عن فوز غائب يحسن به وضعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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