الرائد يطمح لـ "النقطة" أمام أهلي جدة
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يحل أهلي جدة يوم الخميس ضيفا على الرائد ضمن مباريات الجولة 33 من دوري روشن السعودي في الوقت الذي يحاول فيه أصحاب الأرض ضمان البقاء.
ويلعب الأهلي الذي حسم المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الرائد، الذي حقق فوزا غاليا في الجولة الماضية أمام الوحدة ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، وبات بحاجة إلى نقطة وحيدة من أجل ضمان البقاء دون النظر لنتائج المنافسين.
وحسم أهلي جدة تأهله الأولى إلى دوري أبطال آسيا للنخبة منذ 2021 بعدما هزم أبها 5 – 1 في الجولة الماضية حاسما بذلك مشاركته كذلك في كأس السوبر السعودي.
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