الرياض يأمل "البقاء" أمام النصر

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يستهدف نادي الرياض الخروج بنتيجة إيجابية أمام ضيفه النصر ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي للإبقاء على حظوظه في البقاء.

ويواجه الرياض خطر الهبوط إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، فيما سيسعى النصر لتجاوز حاجز الـ80 نقطة إذ يملك في جعبته حاليًا 78 نقطة.

وضمن النصر البقاء في المركز الثاني بابتعاده عن الأهلي الثالث بـ 17 نقطة، وبذلك سيلعب الفريق العاصمي في النسختين القادمتين من بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.