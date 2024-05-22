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المطلق يستبعد رونالدو عن نهائي الكأس.. ويستبدله بماجد

العربية.نت
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يعتقد صالح المطلق لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق أن لو إمكانه استعادة أحد نجوم فريقه السابقين الذين شاركوا في نهائي كأس الملك 1981م للمشاركة في النهائي المقبل، فإنه سيعيد ماجد عبدالله كبير هدافي النصر عبر تاريخه حتى على حساب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يرى عادل البطي أن عبادي الهذلول وفهد المصيبيح بإمكانهما اللعب بشكل أساسي في قائمة جورجي جيسوس.

ولم يتردد المطلق الذي زامل ماجد لسنوات باختيار النجم الدولي السعودي الكبير ليكون حاضراً في النهائي المزمع إقامته نهاية الشهر الجاري، إذ قال عبر "في المرمى": قلت إن يوسف خميس سابق لجيله، لكن الأمر واضح بالنسبة لي فهو ماجد عبدالله.

وختم اللاعب المتوج مع النصر ببطولة كأس الملك 1987م : سأختاره على حساب رونالدو في المباراة النهائية، ودون تردد.

قصة نهائي كأس الملك 1981م بين الهلال والنصر فيديو الرياضة قصة نهائي كأس الملك 1981م بين الهلال والنصر

وفي المقابل، قال عادل البطي بعدما استبعد الثنائي ريفيلينو ونجيب الإمام: أعتقد أن عبادي الهذلول وفهد المصيبيح يستطيعان اللعب في خط وسط الهلال الحالي، بل أنهم أفضل من اللاعبين المحليين الموجودين حالياً في خط وسط الأزرق.

ويلتقي قطبا الرياض للمرة السادسة عبر تاريخهما في نهائي كأس الملك، كسب الهلال آخر 3 نهائيات جمعتهما بينما كانت الغلبة للأصفر في نهائي نسختي 1981 و1987م.

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