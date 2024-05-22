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يأمل الهلال مواصلة سلسلته بعدم الخسارة في المسابقة

الهلال يواجه الطائي بهدف استمرار السلسلة المثالية

العربية.نت
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يطمح الهلال إلى مواصلة سلسلة عدم الخسارة في دوري روشن السعودي عندما يستضيف الطائي الراغب بالبقاء ضمن مصاف أندية المسابقة يوم السبت.

واقترب الهلال من إنهاء الدوري بلا هزيمة بعدما خطف تعادلا مثيرا أمام مضيفه النصر في الجولة الماضية، ويسعى لزيادة حصيلته القياسية من النقاط بعدما وصل إلى 90 نقطة.

وحقق الهلال في المسابقة 29 انتصارا و3 تعادلات كان آخرها في الجولة الماضية أمام النصر، ويتبقى له مواجهتان أمام الطائي على ملعب نادي الشباب في الجولة قبل الأخيرة والوحدة في الجولة الختامية.

وكان الهلال حسم الفوز ببطولة الدوري في الجولة 31 عندما هزم الحزم 4 – 1 لتكون البطولة هي الثامنة للفريق العاصمي منذ انطلاق دوري المحترفين.

ويأمل الطائي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على حظوظه في البقاء لاسيما أن الفريق يحتل المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

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