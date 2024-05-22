بالاك: بايرن بحاجة إلى إعادة بناء شاملة

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يعتقد مايكل بالاك، لاعب المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق أن الأخير، يعاني من العديد من المشاكل وأنه بحاجة لإعادة بناء شاملة.

وذكر بالاك (47 عاماً) في مقابلة مع "شبورت بيلد" يوم الأربعاء أن تعيين خليفة لمدرب الفريق توماس توخيل، ليست أكبر مشكلة يعاني منها فريقه السابق.



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وزاد: بعد إنهاء الموسم بدون التتويج بأي لقب، يجب عليك أن تتعامل بجدية مع مشاكل الفريق وأن تقوم بتغييرات جذرية، بل وحتى الموسم الماضي، لم يسر بشكل جيد لبايرن، فقد الفريق هيمنته، وكان يوليان ناغلسمان متواجدا حتى ربيع 2023، وأيضا مدرب جيد مثل توخيل. الفريق بحاجة لإعادة بناء شاملة.

وأنهى بايرن ميونخ الدوري الألماني في المركز الثالث، وهو أول موسم يفشل فيه الفريق في التتويج بلقب منذ عام 2012.

وفي فبراير الماضي أعلن النادي أن توخيل، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لناغلسمان في مارس 2023، سيرحل عن النادي بنهاية الموسم بعد اتفاق تم بالتراضي. ولم يجد النادي حتى الآن خليفة له.