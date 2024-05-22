دجوكوفيتش يبلغ ربع نهائي "جنيف"

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احتفل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا بعيد ميلاده السابع والثلاثين يوم الأربعاء بفوزه على الألماني يانيك هانفمان 6-3 ,6-3 في دورة جنيف السويسرية في كرة المضرب وبلوغه الدور ربع النهائي.

والفوز هو الرقم 1100 لدجوكوفيتش في مسيرته ليصبح ثالث أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات بعد الثاني السويسري روجيه فيدرر (1251) والأميركي جيمي كونورز صاحب الرقم القياسي في المركز الأول (1274) خلال الحقبة المفتوحة.

ويملك الصربي أعلى نسبة انتصارات تقدر بـ83.5 متفوقاً على الإسباني رافايل نادال بنسبة 82.8، علماً أنه خسر في 218 مباراة. ويلتقي دجوكوفيتش في هذا الدور مع الفائز من مباراة الهولندي تالون غريكسبوور والكندي دينيس شابوفالوف.

وسُئل دجوكوفيتش عن مفتاح الفوز في مباراة اليوم فقال "المفتاح كان عيد الميلاد. أعتقد أن عيد ميلادي ربما لن يكون هو نفسه لو لم أفز بالمباراة. من الجميل أن أكون هنا للمرة الأولى. عائلتي متواجدة معي لدعمي".

وتابع "لقد نشأت مع عمتي وعمي واثنين من أبناء عمومتي معظم حياتي. لا تتاح لنا الفرصة لرؤية بعضنا البعض كثيرا. هذا جميل حقا. أقضي وقتًا ممتعًا داخل الملعب وخارجه. شكرًا جزيًلا للجميع على إنشاد أغنية عيد ميلاد سعيد. أمرٌ أثّر في كثيرًا".

وعلى الرغم من هذه النتيجة، فإن دجوكوفيتش عانى الأمرّين وتحديداً في آواخر المجموعة الأولى وبداية الثانية حيث وقف الالماني ندّاً عنيداً له.

كسر دجوكوفيتش إرسال منافسه المصنّف 58 عالمياً منتصف المجموعة الأولى ليتقدم 4-2 لكن الألماني رفض خسارة المجموعة بسهولة وسنحت له 5 فرص لكسر إرسال الصربي في الشوط التاسع، إلا أن ديوكوفيتش أنقذ الموقف في كل مرة وحسمها 6-3 في صالحه. وتوقفت المباراة أكثر من ساعة بسبب الأمطار قبل أن تُستكمل.

ونجح هانفان الفائز على البريطاني أندي موراي المصنف أول عالمياً سابقاً في الدور السابق، في التقدم 3-0 في المجموعة الثانية، لكن الصربي ردّ التحية بأفضل منها بفوزه في الأشواط الستة التالية والمباراة.

وفي نهاية المباراة، احتفل الجمهور بعيد ميلاد دجوكوفيتش وأنشدوا له أغنية "هابي بيرثداي" مع قالب من الحلوى والشموع على أرضية الملعب.

وطلب دجوكوفيتش المشاركة في هذه الدورة التي تسبق انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام بأسبوع في محاولة لاكتساب الثقة قبل البدء في حملة الدفاع عن لقبه في العاصمة الفرنسية التي تنطلق الاحد.

لم يبلغ الصربي الحائز 24 لقباً كبيراً في البطولات الكبرى (رقم قياسي)، أي مباراة نهائية منذ مطلع العام الحالي، وكانت أفضل نتيجة له بلوغ نصف نهائي استراليا المفتوحة ونصف نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة.

وأقرّ دجوكوفيتش في مؤتمر صحافي عشية مباراته الافتتاحية في جنيف بأنه "يبحث عن أفضل مستوى له"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي أفضَل التدريبات تكمن في خوض المباريات، أشعر بأني في حاجة إلى المزيد من المباريات وهي الطريقة المثلى لأكون في كامل جاهزيتي للمشاركة في رولان غاروس".

وحقق الأميركي المغمور أليكس ميكيلسن مفاجاة من العيار الثقيل بفوزه على مواطنه تايلور فريتز المصنف 12 عالمياً 6-4 و4-6 و7-5.