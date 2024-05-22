دورتموند يعزل لاعبيه عن "الضوضاء" قبل ريال مدريد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يهدف بوروسيا دورتموند إلى عزل لاعبيه تماماً عن أي ضوضاء خارجية قبل مواجهة ريال مدريد في لندن في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.
وقال سيباستيان كييل، المدير الرياضي: نحتاج لتركيز كبير في الأيام القليلة المقبلة. كل الأمور التنظيمية يجب وضعها جانبا. هذا أهم شيء تعلمته من مسيرتي العملية.
وأعرب عن آماله بان يكون كل اللاعبين في كامل تركيزهم فيما يتعلق بالجوانب الرياضية، وألا يحاولوا الحصول على تذاكر للمباراة النهائية لعائلاتهم وأصدقائهم.
وقال كييل : سننظم هذا. بعدها، لن تكون هناك المزيد من طلبات للتذاكر. نريد أن نقلل عوامل الاضطراب.
وبعد الحصول على راحة لمدة يومين بعد مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، استأنف الفريق تدريباته بقيادة مدربه إدين ترزيتش.
وبعكس بطل الدوري الإسباني ريال مدريد، الذي لن ينه موسمه المحلي حتى يوم السبت المقبل حيث سيواجه ريال بيتيس، لن يلعب دورتموند أي مباراة حتى موعد نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولتعويض هذا، من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية. ووفقا لصحيفة "رور ناخريشتين" فإن دورتموند سيواجه فريق تحت 23 عاما في مباراة ودية بدون جمهور يوم السبت المقبل. بعدها بثلاثة أيام سيتم عقد يوم الإعلام الإلزامي في دورتموند.
-
أنشيلوتي: خماسية ألافيس "تهديد" لدورتمونديفكر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالفعل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ... رياضة
-
دورتموند في "مأزق".. يفوز بالبطولة أم يكسب أموال بيلنغهام؟بات بوروسيا دورتموند في مأزق حقيقي بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال ... رياضة
-
نادِ مغمور يساعد دورتموند للفوز على ريال مدريدقدم نادي ألكوركون الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية مساعدته لدورتموند الألماني ... رياضة