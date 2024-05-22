ساوثغيت يؤكد تواجد كين في بطولة أوروبا

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أكد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، أن القائد هاري كين تعافى من إصابة في الظهر ويتطلع للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم المقبلة.

وغاب كين مهاجم بايرن ميونخ عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الألماني بسبب مشاكل في الظهر كان يعاني منها منذ ما قبل الخسارة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد قبل أسبوعين.

ومع ذلك، ضم ساوثغيت مدرب إنجلترا المهاجم (30 عاما) إلى تشكيلته المبدئية لبطولة أوروبا التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وقال ساوثغيت: تعافى كين إلى حد كبير الآن. أعتقد أن قرار عدم الدفع به في المباراة الأخيرة كان صائبا، مشاكل الظهر من الأمور الشائعة لكنها لا تثير قلقنا في هذه المرحلة. لكنه تعافى بشكل كبير الآن.

وسجل كين 44 هدفا في 45 مباراة في جميع المسابقات في موسمه الأول مع النادي الألماني، لكنه لم يتمكن من مساعدة بايرن على الفوز بأي لقب وهي المرة الأولى التي يفشل فيها العملاق الألماني في الفوز بالألقاب منذ عام 2012.