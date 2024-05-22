غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي

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حصل الإسباني بيب غوارديولا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز وذك بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز بالدوري للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

وفاز المدرب الإسباني بالجائزة أربع مرات سابقة منذ انضمامه إلى سيتي في 2016. وبحصوله على ستة ألقاب في الدوري أصبح غوارديولا الآن ثاني أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.



وقال بيب: تعكس هذه الجائزة العمل الجاد والتميز الذي يقوم به جميع العاملين في النادي في كافة الأقسام، أنا فخور جدا بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين والعمل جنبا إلى جنب يوميا مع مدربين رائعين والطاقم المعاون.



وختم: الفوز بأربعة ألقاب متتالية أحد أكثر الإنجازات التي أفتخر بها في مسيرتي. إنها أصعب مسابقة للدوري في العالم وقدم منافسونا كرة قدم مذهلة.



وتفوق غوارديولا على منافسيه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا وأندوني إيراولا مدرب بورنموث ويورغن كلوب مدرب ليفربول.